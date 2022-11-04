Свентек обыграла Гарсию на итоговом турнире WTA

Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу на итоговом турнире WTA. В двух сетах она обыграла француженку Каролин Гарсию — 6:3, 6:2.

Для французской теннисистки это первое поражение в двух играх. Свентек одержала вторую победу подряд.

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Трэйси Остин

Ига Свентек (Польша, 1) — Каролин Гарсия (Франция, 6) — 6:3, 6:2