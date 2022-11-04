Свентек обыграла Гарсию на итоговом турнире WTA
Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу на итоговом турнире WTA. В двух сетах она обыграла француженку Каролин Гарсию — 6:3, 6:2.
Для французской теннисистки это первое поражение в двух играх. Свентек одержала вторую победу подряд.
Форт-Уэрт (США)
Турнир WTA WTA Finals Fort Worth
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Трэйси Остин
Ига Свентек (Польша, 1) — Каролин Гарсия (Франция, 6) — 6:3, 6:2
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