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Сегодня, 07:28

Свентек обыграла Гарсию и вышла с польской командой в финал United Cup

Виктория Кравченко
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Польская теннисистка Ига Свентек обыграла француженку Каролин Гарсию в полуфинале United Cup в Австралии — 4:6, 6:1, 6:1

Швентек на турнире играет с Хубертом Хуркачем, который ранее победил Адриана Маннарино в одиночном разряде.

Сборная Польши вышла в финал турнира, где встретится с победителем противостояния Австралия — Германия.

Австралия

Объединенный Кубок. Плей-офф

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал (Сидней)

Польша — Франция

Ига Свентек — Каролин Гарсия — 4:6, 6:1, 6:1

Ига Свентек
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