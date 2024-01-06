Свентек обыграла Гарсию и вышла с польской командой в финал United Cup
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла француженку Каролин Гарсию в полуфинале United Cup в Австралии — 4:6, 6:1, 6:1
Швентек на турнире играет с Хубертом Хуркачем, который ранее победил Адриана Маннарино в одиночном разряде.
Сборная Польши вышла в финал турнира, где встретится с победителем противостояния Австралия — Германия.
Австралия
Объединенный Кубок. Плей-офф
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал (Сидней)
Польша — Франция
Ига Свентек — Каролин Гарсия — 4:6, 6:1, 6:1
Новости