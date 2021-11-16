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Свентек обыграла Бадосу на Итоговом турнире WTA

00:59
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Польская теннисистка Ига Свентек в матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Полячка не сделала ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13.

Бадоса гарантировала себе выход в полуфинал Итогового турнира WTA, у Свентек одна победа в трех матчах.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Чичен-Ица

Ига Свентек (Польша, 5) — Паула Бадоса (Испания, 7) — 7:5, 6:4

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Сергей Разин все материалы автора
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