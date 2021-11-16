Свентек обыграла Бадосу на Итоговом турнире WTA
00:59
Польская теннисистка Ига Свентек в матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Полячка не сделала ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13.
Бадоса гарантировала себе выход в полуфинал Итогового турнира WTA, у Свентек одна победа в трех матчах.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Чичен-Ица
Ига Свентек (Польша, 5) — Паула Бадоса (Испания, 7) — 7:5, 6:4
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю