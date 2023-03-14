Свентек обыграла Андрееску и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Ига Свентек в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла канадку Бьянку Андрееску со счетом 6:3, 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету первой ракетки мира один эйс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

в 1/8 финала Свентек встретится с британкой Эммой Радукану.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Бьянка Андрееску (Канада, 32) — 6:3, 7:6 (7:1)