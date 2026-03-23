Свентек объявила о завершении сотрудничества с тренером Вимом Фиссеттом

Третья ракетка мира Ига Свентек объявила о расставании с тренером Вимом Фиссеттом. О своем решении польская теннисистка сообщила в соцсетях после неудачного выступления на «Мастерсе» в Майами, где она вылетела уже во втором круге.

«Майами стал для меня сложным турниром. Я чувствую разочарование, горечь и, конечно, ответственность за свою игру на корте. Но я также извлекла много важных уроков», — написала Свентек.

По словам польки, после многих месяцев совместной работы с бельгийским специалистом она решила пойти другим путем.

«Это был насыщенный период, полный вызовов и важного опыта. Я благодарна ему за поддержку, опыт и все, чего мы добились вместе — включая одно из моих главных спортивных мечтаний», — отметила теннисистка, имея в виду победу на Уимблдоне-2025.

Фиссетт начал сотрудничество со Свентек в октябре 2024 года. За полтора года под его руководством полька выиграла Уимблдон, а также дошла до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос».

Остальная команда Свентек остается без изменений. О своих дальнейших планах она пообещала рассказать позже.

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