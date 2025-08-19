Свентек — Паолини: «Надеюсь, мы сыграем в финале US Open»

Польская теннисистка Ига Свентек обратилась к итальянке Ясмин Паолини после победы в финале турнира в Цинциннати (7:5, 6:4).

«Поздравляю с отличным турниром. Как всегда, ты играешь великолепно. Надеюсь, мы сыграем в финале US Open через две недели. Спасибо, что ты такой позитивный человек в раздевалке. Среди нас не так много людей, которые каждый день излучают такой позитив. Всегда приятно тебя видеть. Поздравляю твою команду с потрясающей работой и усилиями», — сказала Свентек в интервью на корте после матча.

Свентек выиграла второй титул в 2025 году и 24-й за всю карьеру.