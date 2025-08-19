Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

19 августа, 03:49

Свентек — Паолини: «Надеюсь, мы сыграем в финале US Open»

Сергей Разин
корреспондент

Польская теннисистка Ига Свентек обратилась к итальянке Ясмин Паолини после победы в финале турнира в Цинциннати (7:5, 6:4).

«Поздравляю с отличным турниром. Как всегда, ты играешь великолепно. Надеюсь, мы сыграем в финале US Open через две недели. Спасибо, что ты такой позитивный человек в раздевалке. Среди нас не так много людей, которые каждый день излучают такой позитив. Всегда приятно тебя видеть. Поздравляю твою команду с потрясающей работой и усилиями», — сказала Свентек в интервью на корте после матча.

Свентек выиграла второй титул в 2025 году и 24-й за всю карьеру.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ига Свентек
Ясмин Паолини
Читайте также
Питерцы догнали лидеров РПЛ, но Глушенков назвал игру ужасной. Что произошло после матча «Пари НН» - «Зенит»
Военнослужащие ВС РФ рассказали подробности освобождения села Новое Запорожье
Юрист сообщил об изменениях правил выплаты премий и 13-х зарплат
Под Калугой грузовик насмерть сбил переходившего в неположенном месте пешехода
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
Ничья «Локо» и «Краснодара», победы «Зенита» и «Динамо»: голы дня
Ничья «Локо» и «Краснодара», победы «Зенита» и «Динамо»: голы дня
«Уфа» — «Факел»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Факел»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сокол»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сокол»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Вот такого финала ЮС оупен уж точно не надо.

    19.08.2025

  • cska+

    Свентек - Остапенко будет поинтереснее финал :smiley:

    19.08.2025

  • nikola mozaev

    Если Свентек вполне может выйти финал, то Паолини точно до него не доберется ни при каком раскладе.

    19.08.2025

    • Свентек обыграла Паолини и стала победительницей турнира в Цинциннати

    Блинкова уступила Мертенс в первом круге турнира в Монтеррее

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости