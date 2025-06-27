Свентек — о полуфинале с Паолини: «Не ожидала, что выиграю этот матч»

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над итальянкой Жасмин Паолини (6:1, 6:3) в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

«Честно говоря, не ожидала, что выиграю этот матч. Счастлива, что просто выполнила свою работу. У меня был план на игру, и я просто выполняла его», — сказала Свентек в послематчевом интервью.

В финале турнира 24-летняя Свентек сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия).