Свентек на отказе Жабер вышла в финал турнира в Штутгарте

Свентек сыграет с Соболенко в финале турнира в Штутгарте

Польская теннисистка Ига Свентек вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте.

В полуфинале она играла с Онс Жабер из Туниса, но девушка при счете 0:3 не смогла продолжить играть, так как получила травму. Продолжительность матча составила 18 минут.

В финале Светнек сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии. Девушки второй год подряд сыграют друг против друга в финале Штутгарта. В 2022 году выиграла Свентек.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Онс Жабер (Тунис, 3) — 3:0 отказ 2-го игрока