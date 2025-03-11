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Свентек отдала два гейма Муховой и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев

Полька Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Вторая ракетка мира в четвертом круге в двух сетах победила чешку Каролину Мухову со счетом 6:1, 6:1. Матч длился 58 минут.

Свентек за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча Циньвэнь Чжэн (Китай) — Марта Костюк (Украина).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Каролина Мухова (Чехия, 15) — 6:1, 6:1

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Ига Свентек
Каролина Мухова
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