Свентек отдала два гейма Муховой и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Полька Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
Вторая ракетка мира в четвертом круге в двух сетах победила чешку Каролину Мухову со счетом 6:1, 6:1. Матч длился 58 минут.
Свентек за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча Циньвэнь Чжэн (Китай) — Марта Костюк (Украина).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Каролина Мухова (Чехия, 15) — 6:1, 6:1
Новости