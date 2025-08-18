Свентек квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Третья ракетка мира Ига Свентек отобралась на Итоговый турнир сезона-2025, сообщается на сайте WTA.

24-летняя полька стала второй теннисисткой после белоруски Арины Соболенко, которая квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Соревнования пройдут с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В воскресенье, 17 августа, Свентек обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7:5, 6:3) и вышла в финал «тысячника» в Цинциннати. За трофей представительница Польши поборется с итальянкой Ясмин Паолини.