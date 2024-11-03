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Сегодня, 18:20

Свентек победила Крейчикову на старте Итогового турнира WTA

Руслан Минаев
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Полька Ига Свентек победила чешку Барбору Крейчикову в Итоговом турнире WTA — 4:6, 7:5, 6:2.

Матч длился 2 часа 35 минут. Вторая ракетка мира за игру сделала 10 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. У 13-й ракетки мира — 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

5 ноября Свентек сыграет с американкой Коко Гауфф, Крейчикова с американкой Джессикой Пегулой.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Оранжевая группа

Ига Свентек (Польша, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 4:6, 7:5, 6:2

Теннис
Барбора Крейчикова
Ига Свентек
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