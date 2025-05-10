Свентек проиграла Коллинз в третьем круге «тысячника» в Риме
Полька Ига Свентек выбыла в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Риме.
Вторая ракетка мира уступила американке Даниэль Коллинз со счетом 1:6, 5:7. Матч длился 1 час 44 минуты.
Коллинз в четвертом круге встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Хэйли Баптист (США).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Даниэль Коллинз (США, 29) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:1, 7:5
