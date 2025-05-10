Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

10 мая, 16:19

Свентек проиграла Коллинз в третьем круге «тысячника» в Риме

Руслан Минаев

Полька Ига Свентек выбыла в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Риме.

Вторая ракетка мира уступила американке Даниэль Коллинз со счетом 1:6, 5:7. Матч длился 1 час 44 минуты.

Коллинз в четвертом круге встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Хэйли Баптист (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниэль Коллинз (США, 29) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:1, 7:5

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ига Свентек
Читайте также
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Футболист Сапогов

    Свинтек аут. И это хорошо.

    11.05.2025

  • Forz

    там триметазидин был)

    10.05.2025

  • Forz

    Ей бы молиться чтобы хозяйку не кинули в четверть)) ну или ту же Коллинз

    10.05.2025

  • Forz

    Скорее слегка подтолкнула в нужном направлении

    10.05.2025

  • Forz

    Ну ты человек взрослый, серьёзный, поэтому и отношение к написанным словам серьёзное)

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Ах - лучше)

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Допинг не пропьёшь!))

    10.05.2025

  • fonkom

    Вряд ли в этом дело. Хотя, может и в этом тоже.

    10.05.2025

  • Кот-матрос

    У неё уважительная причина: клостебол нельзя.

    10.05.2025

  • Из Алматы

    Просто из-за этих двух поражений подряд у Иги пропала уверенность в себе. И так "менталка" была на грани срыва; смерть дедушки, обвинения в нечестности (допинге). И вот эта "вишенка на торте" от Мирры "добила" Игу. Как я уже писал, похоже, Ига проваливает свой любимый грунтовый отрезок сезона (2/3 уже провалила). Я не жду от неё успехов и на РГ; дай бог, если доберётся хотя бы до 1/4 финала...

    10.05.2025

  • hant64

    Я же не всерьёз это написал, это же сарказЬм, так сказать)).

    10.05.2025

  • dedpihto59

    Кепка очень нестабильна в последнее время :woman_shrugging::bangbang:?

    10.05.2025

  • fonkom

    Рублеву тоже только 27. Посмотрим, буду рад ошибиться, хотя и не являюсь поклонником Иги. Но очень уж круто пикируют.

    10.05.2025

  • Александр Иванов

    не поторопились ли хоронить ? Иге только 24 года, всё ещё впереди

    10.05.2025

  • TORO

    Андреева разрушила психику Иги.

    10.05.2025

  • Sobakin94

    Коллинз - крепкая теннисистка, но кто негромать в следующем круге выносить будет?

    10.05.2025

  • fonkom

    Два крушения теннисной карьеры, пусть и на разном уровне, и по разным причинам. Швентек и Рублёв. Грустно.

    10.05.2025

  • Forz

    Вряд ли тут дело дедушки является ключевым. Она перестала прогрессировать. От отсутствия прогресса пропала уверенность, а учитывая какая она в принципе не особо ментально стабильная под прессингом, вошла в пике.

    10.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    У Свиньтек кончился бензин (допинг).

    10.05.2025

  • TokTram_

    Без допинга - увы и ах ...

    10.05.2025

  • miker65

    Полячка разучилась играть на любимом покрытии?

    10.05.2025

  • hant64

    Свентек продолжает грустить об умершем дедушке. В этом нет ничего плохого или зазорного, наоборот, но надо понимать, что это надолго, дедушку ведь не воскресишь...

    10.05.2025

  • TORO

    Всё к этому шло... С такими сливами щас из 10-ки вылетит.

    10.05.2025

  • Энди Энди

    Ига, ну ты чего?

    10.05.2025

    • Шнайдер вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме

    Панова вылетела на старте парного турнира в Риме

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости