Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

1 мая, 18:13

Свентек проиграла Гауфф со счетом 1:6, 1:6 в полуфинале турнира в Мадриде

Руслан Минаев
Ига Свентек.
Фото Reuters

Полька Ига Свентек уступила американке Коко Гауфф в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 1:6, 1:6.

Матч длился 1 час 6 минут. Гауфф за игру реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У Свентек — 3 двойные ошибки и 1 эйс.

Гауфф выиграла у Свентек третий очный матч подряд. До этого была 1 победа в 12 встречах.

4-я ракетка мира вышла в финал и встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Элина Свитолина (Украина).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 4) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:1, 6:1

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ига Свентек
Кори Гауфф
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • dedpihto59

    отстирали кепку:thumbsup::fist::bangbang:?

    02.05.2025

  • hant64

    Из Алматы, и что? Ровно через год (чуть больше, РГ тогда на осень перенесли) ей ничего не помешало вынести Халеп 6:1; 6:2. Тогда она уже ОЧЕНЬ опытной теннисисткой была?:grin:

    02.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Не убедительно. Есть правила - нарушил получил наказание. А все остальное от лукавого(адвокатов) Пшечка и Синнер должны были получить гораздо более крупные наказания, на все эти АТП и ВТА на это не пойдут, ибо бизнес.

    02.05.2025

  • Из Алматы

    Иге тогда было всего 17 лет, на минуточку. То есть как Мирре до нынешнего ДР.

    02.05.2025

  • Из Алматы

    Да нет у неё стабильности; посмотрите выше у меня список тех, кому она проигрывала уже в этом году. Это не столько она сейчас показала высокий класс, сколько соперницы провалились.

    02.05.2025

  • Из Алматы

    Мельдоний МОГ улучшить результаты, так как концентарция была вполне допинговая. А, если они не улучшились, то это уже из-за ещё и последствий травм Марии. А в данном случае концентрация была вообще не допинговая. Вы бы опьянели со стакана кефира? А там есть алкоголь. Если вас после этого стакана за рулём поймают гаишники, то вас за это употребление алкоголя разве справедливо лишать водительских прав? Точно так же и с запрещёнными веществами. Если концентрация настолько мала, что от неё никакого толку (т.к. она реально случайно попала в организм; никто в здравом уме специально так мало запрещённого вещества не употребляет; нет смысла), то наказывать за это абсолютно несправедливо.

    02.05.2025

  • Из Алматы

    Разве что цветом кожи.

    02.05.2025

  • hant64

    СЭ напомнил - Симона Халеп на РГ 2019 6:1; 6:0.:slight_smile:

    02.05.2025

  • hant64

    Молодец, смогла.

    02.05.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    без дозы никак...

    01.05.2025

  • Dexterous

    она никакущая. без допинга не идут дела че то у бабы Иги

    01.05.2025

  • Dexterous

    ну чтобы она всего 2 гейма брала за игру?! че то не помню такого

    01.05.2025

  • hant64

    Ну почему же - Киз ей не далее как вчера выписала баранку. То ещё унижение!

    01.05.2025

  • Александр Иванов

    нормально... вторая по рейтингу, реально- первая... всего 23 года.. посмотрим через год-два что будет

    01.05.2025

  • Dexterous

    Пожалуй так Игу не унижал еще никто!

    01.05.2025

  • Forz

    Она уже потеряла 610, в риме скорее всего потеряет минимум 350 (не верю, что защитит титул при такой плохой игре), про РГ даже думать страшно.

    01.05.2025

  • Forz

    Мирра пока в небольшом спаде, это абсолютно нормально - весь сезон проходить на стабильно высоком уровне это нужно иметь либо дядю Баньку, либо друга Гауденци.

    01.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну хватит уже писать "найденная концентраци не моглу улучшить ее результаты"))) Это глупость. Шараповой мельдоний улучшил результаты???????? 18 месяцев дисквы, а кому-то 3 месяца. Позорные 3 месяца и те с боем, как-будто перебор в наказании)))

    01.05.2025

  • ValeraK

    У последовательницы сестробратьев Вильямс более качественный допинг и методы его сокрытия!)

    01.05.2025

  • TokTram_

    Впервые за сезон Гауфф показывает стабильно высокий уровень тенниса. Но лучше всего о её стабильности говорит, что Андреевой Гауфф проигрывает почти 1000 очков.

    01.05.2025

  • hant64

    Она похожа не Серену - этого достаточно.

    01.05.2025

  • Из Алматы

    Кроме Мирры, из "малолеток" она ещё Эале в Майами проиграла (но здесь, на грунте, взяла реванш)... А Гауфф на "кинг-конга" вообще не тянет. Рост всего 175 см (возможно, уже на 1 см меньше Мирры...), да и фигура вполне обычная, отнюдь не "перекачанная". Да и ошибок она многовато совершает. Особенно, если соперницы не начинают "плыть", и проигрывает в результате даже далеко не ТОПам. Уже в этом году: на АО, правда, - Бадосе, но дальше: в Дохе - Костюк, в Дубае - Кесслер, в Индиан-Уэллсе - Бенчич, в Майами - Линетт.

    01.05.2025

  • Из Алматы

    У неё недавно игра стала такой. После того, как её обвинили в допинге. При том, что найденная концентрация никоим образом не могла улучшить результат. Но осознание того, что её подозревают в нечестности, подкосило её самооценку. Поэтому, пока не исправит это, будет опускаться всё ниже...

    01.05.2025

  • hant64

    Конечно, потеряешь тут уверенность - то малолетка обыграет (Мирра, если что), то только вышедший из возраста тинейджеров амерский Кинг Конг переедет, как поезд. Тут не до уверенности).

    01.05.2025

  • Из Алматы

    Она, похоже, потеряла одну из самых главных психологических составляющих успеха в спорте - уверенность в своих силах и, как следствие, уверенность в победе. И, пока не восстановит эту уверенность, так и будет постепенно вынужденно снижать уровень игры. При том, что её возраст - отнюдь не близкий к завершению карьеры.

    01.05.2025

  • hant64

    И это правильно. И начните с Иги, ошлёпайте её там по голой .опе розгами, чтобы не повадно было проигрывать всяким американским Кинг-Конгам.

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Тогда будем карать всех подряд!!!

    01.05.2025

  • hant64

    Несть им число, их легион, я не доживу до момента, когда список смогу окончить. Посему, даже и начинать не стоит).

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Ну мы не из таких. Назовите имена, мы их покараем.)

    01.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Свинтек совсем плоохая. Все что нужно знать про лидеров женского тура.

    01.05.2025

  • hant64

    Богохульники, разве не ясно?:slight_smile:

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Простите, кто это все?))

    01.05.2025

  • hant64

    Нуууу, все так говорят:slight_smile:

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Побойтесь лучше Бога, пан Нant. А мы молиться будем.

    01.05.2025

  • hant64

    И да, сегодня дополнительный повод поболеть за Соболенко - вторую подряд свидомую должна сегодня выбросить. Надеюсь очень на это.

    01.05.2025

  • Черемисин57

    За сезон я не говорю! Я за этот финал, хотя Соболенко ещё нужно попасть туда!!

    01.05.2025

  • Из Алматы

    Она уже здесь могла Эале проиграть в первой же игре. А, если в Риме/Париже в первом матче будет играть с кем-то посильнее, то сразу и может вылететь. И тогда очень много очков потеряет.

    01.05.2025

  • hant64

    Ещё не полная, но пока всё идёт именно в ту сторону.

    01.05.2025

  • hant64

    И что вы там на троих будете соображать? Страшно даже представить, что.

    01.05.2025

  • hant64

    Допинг закончился, нового ещё не завезли)).

    01.05.2025

  • hant64

    Вот это вынос тела)). Уже жалею, что не смотрел, такое надо видеть:laughing: И да, на этом фоне проигрыш Мирры смотрится как-то уже несколько по другому - да, вторые сеты совпадают, но первые...

    01.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Не надо было свиньтек на Россию хрюкать.

    01.05.2025

  • belaruss

    а у меня есть чуйка, что в этом сезоне лидер мирового рейтинга ге изменится

    01.05.2025

  • Черемисин57

    Есть у меня чуйка, что Гауфф обыграет Соболенко! Буду рисковать и ставить на Гауфф!!

    01.05.2025

  • belaruss

    можно проиграть битву,но выиграть сражение, заметьте,недавние полуфиналы и финалы больших турниров,лица меняются как в калейдоскопе, сегодня Гауф,вчера Киз и Мирра, послезавтра еще кто то,но кто у них в соперниках? думаю ответ очевиден,Арина

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Ига, мы с ксендзом Михалом ждем тебя в костеле. Что-то явно не так.

    01.05.2025

  • Черемисин57

    Браво, Гауфф! Отшлёпала вторую ракетку мира, которая совсем недавно была и первой, как перворазрядницу!! Ну, что belaruss, тебе не боязно за Соболенко? Недавно ты говорил мне, что у Соболенко нет соперниц!!! А вот она и нарисовалась !!!! А Гауфф всего лишь 21 год!

    01.05.2025

  • matijo

    Вот какие приятные новости...

    01.05.2025

  • belaruss

    еще несколько месяцев назад,любое поражение Swiatek чуть ли не мировая сенсация,а сегодня мы вспоминаем тех,кого ей удалось пройти

    01.05.2025

  • Forz

    Судя по всему и в риме и на РГ титул не защитит, может к РГ из топ-4 выпасть даже.

    01.05.2025

  • Из Алматы

    Не все. У 11-й ракетки Дианы и у 6-й Киз не получилось...

    01.05.2025

  • oleg.bob

    Полная деградация Швентек!

    01.05.2025

  • Из Алматы

    Бесславный проигрыш Иги, однако. Как Мирра "посыпалась" после первого сета, так здесь Ига "поплыла" уже в начале первого сета. Швентек после найденной пикодозы запрещённого вещества (которая и не могла стать допингом) до сих пор не может прийти в себя прежнюю. Похоже, и весь свой любимый грунтовый сезон практически может "провалить"... "Менталка" её оказалась совсем не на высоте...

    01.05.2025

  • Братчанин

    И надо продолжать бить...

    01.05.2025

  • belaruss

    Кто бы что не говорил,но факт есть факт,после обнаружения допинга у полячки,ее бьют все кому не лень,и бьют больно как сегодня

    01.05.2025

    • Соболенко объяснила поведение в матче против Костюк

    Гауфф о победе над Свентек: «Не лучший уровень тенниса от Иги, но я старалась быть агрессивной»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости