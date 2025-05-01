Свентек проиграла Гауфф со счетом 1:6, 1:6 в полуфинале турнира в Мадриде
Полька Ига Свентек уступила американке Коко Гауфф в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 1:6, 1:6.
Матч длился 1 час 6 минут. Гауфф за игру реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У Свентек — 3 двойные ошибки и 1 эйс.
Гауфф выиграла у Свентек третий очный матч подряд. До этого была 1 победа в 12 встречах.
4-я ракетка мира вышла в финал и встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Элина Свитолина (Украина).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Коко Гауфф (США, 4) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:1, 6:1
Новости