Свентек проиграла Гауфф со счетом 1:6, 1:6 в полуфинале турнира в Мадриде

Полька Ига Свентек уступила американке Коко Гауфф в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 1:6, 1:6.

Матч длился 1 час 6 минут. Гауфф за игру реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У Свентек — 3 двойные ошибки и 1 эйс.

Гауфф выиграла у Свентек третий очный матч подряд. До этого была 1 победа в 12 встречах.

4-я ракетка мира вышла в финал и встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Элина Свитолина (Украина).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 4) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:1, 6:1