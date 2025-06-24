Теннис
24 июня, 18:47

Свентек победила Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Руслан Минаев

Полька Ига Свентек пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

Во втором круге она обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 35 минут.

За выход в полуфинал 8-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Мария Саккари (Греция).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 4) — Виктория Азаренко (Белоруссия, Q) — 6:4, 6:4

Теннис
Виктория Азаренко
Ига Свентек
  • Marty Friedman

    не, на это у неё есть испытанное средсто-триметазидин...

    24.06.2025

  • Александр Иванов

    хотелось бы, что бы Ига пережила тот психокризис, связанный с болезнью и похоронами дедушки.. трудно, конечно, но надо перезагрузиться

    24.06.2025

    • Эрика Андреева проиграла в первом круге квалификации Уимблдона

    Остапенко и Радукану вышли во второй круг турнира в Истборне

