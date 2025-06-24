Свентек победила Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
Полька Ига Свентек пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге (Германия).
Во втором круге она обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 35 минут.
За выход в полуфинал 8-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Мария Саккари (Греция).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 4) — Виктория Азаренко (Белоруссия, Q) — 6:4, 6:4
