Свентек победила Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Полька Ига Свентек пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

Во втором круге она обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 35 минут.

За выход в полуфинал 8-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Мария Саккари (Греция).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 4) — Виктория Азаренко (Белоруссия, Q) — 6:4, 6:4