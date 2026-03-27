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27 марта, 16:06

Суд отклонил иск украинки Цуренко к WTA из-за допуска россиянок

Федеральный окружной суд Манхэттена отклонил иск украинской теннисистки Леси Цуренко к WTA из-за допуска россиянок и белорусок, сообщает The Independent.

«Когда суды установили, что спортивные ассоциации несут обязанности перед своими игроками, эти обязанности касались обеспечения физической безопасности игроков, а не их эмоционального благополучия», — говорится в заключении судьи Наоми Бухвальд.

В апреле 2025 года Цуренко сообщила, что судится с WTA из-за конфликта с бывшим генеральным директором организации Стивом Саймоном, который поддержал допуск российских спортсменок к турнирам.

По словам Цуренко, его высказывание вызвало у нее паническую атаку, из-за которой она отказалась играть против Арины Соболенко в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США). Украинка требовала возмещения убытков за нарушение контрактных обязательств и халатность, включая «причинение эмоционального стресса».

Леся Цуренко.Суд отклонил иск украинки Цуренко к WTA. Она жаловалась на психологическую травму из-за допуска россиянок

На счету 36-летней Цуренко четыре титула на турнирах WTA за карьеру.

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Теннис
Леся Цуренко
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