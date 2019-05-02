Чешка Барбора Стрыцова вышла в полуфинал турнира в Праге. В четвертьфинальном матче она обыграла свою соотечественницу Катержину Синякову – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

В полуфинале Стрыцова сыграет с победительницей матча Жиль Белен Тейчманн (Швейцария) - Тамара Корпач (Германия).

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барбора Стрыцова (Чехия, 9) – Катержина Синякова (Чехия, 6) – 6:1, 6:2