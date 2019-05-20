Стосур и Пуиг вышли во второй круг турнира в Страсбурге

Австралийка Саманта Стосур на старте турнира WTA в Страсбурге обыграла в двух сетах американку Джессику Пегулу.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Во втором круге 35-летняя Стосур встретится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) – Полин Пармантье (Франция).
В другом матче дня Моника Пуиг из Пуэрто-Рико оказалась сильнее немки Татьяны Марии.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Саманта Стосур (Австралия) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:1
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Татьяна Мария (Германия) – 6:1, 6:1
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