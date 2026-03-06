Фрех проиграла Хантер в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Магдалена Фрех проиграла австралийке Сторм Хантер в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 5:7, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. 31-летняя Хантер (234-й номер мирового рейтинга) сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-поинтов. Ее 28-летняя соперница (36-я ракетка мира) выполнила 4 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-поинтов.

Во втором круге Хантер встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сторм Хантер (Австралия, Q) — Магдалена Фрех (Польша) — 3:6, 7:5, 6:3

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