Стивенс вслед за Шараповой поделилась своим номером телефона

Американка Слоан Стивенс опубликовала в открытом доступе номер своего мобильного телефона, чтобы болельщики присылали ей сообщения. Из-за пандемии коронавируса сезон был прерван до 13 июля.

— Вряд ли я смогу ответить абсолютно всем, но очень постараюсь, — написала чемпионка US Open-2017 в своем Twitter. -Надеюсь, что это общение нам всем поможет. Жду ваших сообщений", — написала Стивенс в Twitter.

Ранее аналогичным образом поступила россиянка Мария Шарапова.