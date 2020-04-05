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Стивенс вслед за Шараповой поделилась своим номером телефона

04:25
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Американка Слоан Стивенс опубликовала в открытом доступе номер своего мобильного телефона, чтобы болельщики присылали ей сообщения. Из-за пандемии коронавируса сезон был прерван до 13 июля.

— Вряд ли я смогу ответить абсолютно всем, но очень постараюсь, — написала чемпионка US Open-2017 в своем Twitter. -Надеюсь, что это общение нам всем поможет. Жду ваших сообщений", — написала Стивенс в Twitter.

Ранее аналогичным образом поступила россиянка Мария Шарапова.

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