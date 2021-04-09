Стивенс сыграет с Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
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Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла австралийку Айлу Томлянович (6:3, 6:4) в третьем раунде турнира WTA в Чарльстоне (США). В 1/4 финала ее соперницей станет россиянка Вероника Кудерметова.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Слоан Стивенс (США) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:4
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