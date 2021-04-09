Стивенс сыграет с Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла австралийку Айлу Томлянович (6:3, 6:4) в третьем раунде турнира WTA в Чарльстоне (США). В 1/4 финала ее соперницей станет россиянка Вероника Кудерметова.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Слоан Стивенс (США) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:4