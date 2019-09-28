Стивенс прокомментировала возвращение Клийстерс на корт

Победительница US Open-2017 Слоан Стивенс отметила, что из возвращения на корот 36-летней Ким Клийстерс может получиться мощный сюжет.

— Возможно, она считает, что мы все сейчас ужасные, — цитирует официальный сайт открытого чемпионата Франции Стивенс. — По-моему, это кздорово. У нее трое детей, она уже в Зале славы. Думаю, будет классно и интересно, из этого может получиться мощный сюжет.

Клейстерс — победительница US Open (2005, 2009, 2010), Australian Open (2011) в одиночном разряде и а также «Ролан Гаррос» и Уимблдона (2003) в парном разряде с японкой Ай Сугиямой. Теннисистка объявила о завершении карьеры в 2012 году. 12 сентября теннисистка объявила о возобновлении профессиональной карьеры в 2020 году.