Стив Саймон покинет пост председателя WTA в конце 2025 года

Председатель WTA Стив Саймон уйдет в отставку в декабре 2025 года, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что 70-летний американец сообщил о своем решении совету директоров WTA.

С 2015 года Саймон занимал должность генерального директора WTA. В декабре 2023-го он покинул этот пост и остался председателем организации.

«Руководить WTA в течение этих 10 лет — большая честь. Мне выпала привилегия работать с потрясающей командой и замечательными коллегами и друзьями в теннисной среде. Сейчас у организации есть надежная структура, инвестиции и таланты для достижения амбициозных целей, и я считаю, что пришло время объявить о своем уходе», — заявил Саймон.

В апреле украинская теннисистка Леся Цуренко, которая приостановила спортивную карьеру в 2024 году, рассказала, что подала в суд на Саймона из-за его слов по вопросу допуска россиянок и белорусок до турниров WTA. Она также заявила, что испытывала панические атаки, а организации не оказала ей поддержку и встала на защиту Саймона.