Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

15 мая 2025, 18:35

Стив Саймон покинет пост председателя WTA в конце 2025 года

Алина Савинова

Председатель WTA Стив Саймон уйдет в отставку в декабре 2025 года, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что 70-летний американец сообщил о своем решении совету директоров WTA.

С 2015 года Саймон занимал должность генерального директора WTA. В декабре 2023-го он покинул этот пост и остался председателем организации.

«Руководить WTA в течение этих 10 лет — большая честь. Мне выпала привилегия работать с потрясающей командой и замечательными коллегами и друзьями в теннисной среде. Сейчас у организации есть надежная структура, инвестиции и таланты для достижения амбициозных целей, и я считаю, что пришло время объявить о своем уходе», — заявил Саймон.

В апреле украинская теннисистка Леся Цуренко, которая приостановила спортивную карьеру в 2024 году, рассказала, что подала в суд на Саймона из-за его слов по вопросу допуска россиянок и белорусок до турниров WTA. Она также заявила, что испытывала панические атаки, а организации не оказала ей поддержку и встала на защиту Саймона.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Читайте также
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Что произошло за день 9 июня. Главное
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Паолини стала первой финалисткой турнира в Риме

Гауфф вышла в финал турнира в Риме
Новости
RSS RSS
Все новости