Андреева сыграет со Стирнс в третьем круге турнира в Дубае

Американка Пейтон Стирнс пробилась в третий круг турнира серии WTA 1000 в Дубае.

48-я ракетка мира во втором круге победила китаянку Циньвэнь Чжэн в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 37 минут.

Стирнс в матче ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету Чжэн, занимающей 8-е место в рейтинге WTA, 12 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Соперницей Стирнс в третьем круге станет россиянка Мирра Андреева.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Пейтон Стирнс (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 3:6, 6:4, 6:4