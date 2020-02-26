Стефанос Циципас: «Многие завидуют карьере Шараповой»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал новость о завершении карьеры Марии Шараповой.

— Я немного общался с ней. Виделся с ней в прошлом году, — сказал грек во время пресс-конференции в Дубае. — У нее был тот же тренер по физподготовке, что и у меня. У меня самого есть русские корни. Я понимаю ее подход к теннису, ее настрой. Я помню, как смотрел за ее игрой на Уимблдоне, когда был маленьким. Помню, как она победила, когда была совсем молодой. У нее была очень хорошая карьера. Думаю, многие люди завидуют ее карьере. Конечно, Серена Уильямс впереди ее, это еще одна великая спортсменка. Думаю, Шарапова лучше всех, кроме Серены У Марии была хорошая карьера со многими победами. Она многое привнесла в наш спорт.

32-летняя спортсменка приняла решение из-за постоянных травм, которые мешали ей вернуться к прежней форме после дисквалификации из-за мельдония.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга. Положительный результат дала допинг-проба, которая была взята 26 января в Мельбурне. По ее словам, она принимала мельдоний исключительно в терапевтических целях.

В июне 2016 года она была дисквалифицирована на два года. После апелляции срок был сокращен до 15 месяцев. В апреле 2017 года Шарапова впервые после окончания дисквалификации приняла участие в турнире WTA.

Последний турнир, в котором теннисистка приняла участие был Australian Open. Шарапова потерпела поражение от хорватской теннисистки Донны Векич в первом круге соревнований.

Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка соревнований (2015), также она серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.