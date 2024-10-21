Стали известны все участницы Итогового турнира
WTA представила обновленный рейтинг Чемпионской гонки. Определился окончательный состав участниц Итогового турнира, который пройдет в Саудовской Аравии 2-9 ноября.
В окончательный список попали первые семь теннисисток в рейтинге. Россиянка Дарья Касаткина является второй запасной.
Чемпионкая гонка WTA по состоянию на 21 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9091 очко;
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8285;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5348;
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5144;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981;
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705;
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4100;
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3568;
9 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3368;
10 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176.
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