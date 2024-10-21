Стали известны все участницы Итогового турнира

WTA представила обновленный рейтинг Чемпионской гонки. Определился окончательный состав участниц Итогового турнира, который пройдет в Саудовской Аравии 2-9 ноября.

В окончательный список попали первые семь теннисисток в рейтинге. Россиянка Дарья Касаткина является второй запасной.

Чемпионкая гонка WTA по состоянию на 21 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9091 очко;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8285;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5348;

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5144;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981;

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4100;

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3568;

9 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3368;

10 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176.