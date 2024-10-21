Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:46

Стали известны все участницы Итогового турнира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

WTA представила обновленный рейтинг Чемпионской гонки. Определился окончательный состав участниц Итогового турнира, который пройдет в Саудовской Аравии 2-9 ноября.

В окончательный список попали первые семь теннисисток в рейтинге. Россиянка Дарья Касаткина является второй запасной.

Арина Соболенко поднялась на&nbsp;первую строчку рейтинга WTA. Соболенко — первая ракетка мира. Надолго ли белоруска на вершине?

Чемпионкая гонка WTA по состоянию на 21 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9091 очко;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8285;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5348;

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5144;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981;

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4100;

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3568;

9 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3368;

10 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176.

Арина Соболенко
Дарья Касаткина
Читайте также
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
Станкович стал похож на Абаскаля, у «Локо» появилась неожиданная проблема, а «Зенит» превратился в мишень для нападок. Четыре главных вывода после 12 тура РПЛ
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости