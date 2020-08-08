«Стала затворницей, не выхожу из дома». Серена Уильямс боится умереть от коронавируса

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что очень боится заразиться коронавирусом.

— Я стала затворницей, не выхожу из дома. С начала марта стараюсь ни с кем не контактировать, — цитирует американку Metro. — У меня проблем с легкими, так что я боюсь умереть от коронавируса. Верю, что все будет хорошо, но не намерена проверять.

Вожу с собой штук 50 масок и постоянно их меняю. Важно, чтобы все рядом были защищены. Классно играть в теннис, но здоровье близких важнее.

У меня давно проблемы с организмом — хронические мигрени. Определенные медицинские моменты. Я никогда об этом не говорила прямо, долго скрывала. Трудно говорить об этом.

Когда ходила на пресс-конференции, приходилось выдумывать что-то. Нельзя же сказать что-то в духе «У меня голова болит», приходилось придумывать что-то новое. И так каждый раз.