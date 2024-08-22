Стала известна соперница Потаповой в полуфинале турнира в Кливленде
Определилась соперница Анастасии Потаповой в полуфинале турнира в Кливленде.
Россиянка сыграет с американкой Маккартни Кесслер, которая обыграла голландку Аранчу Рус в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 25 минут.
Кесслер и Потапова сыграют за выход в финал турнира в США 23 августа.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маккартни Кесслер (США, WC) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:4, 6:2
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