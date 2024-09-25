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Сегодня, 15:50

Стала известна соперница Калинской во втором круге турнира в Пекине

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Россиянка Анна Калинская во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине сыграет с американкой Хэйли Баптист, которая в первом раунде победила Варвару Грачеву, представляющую Францию.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3. Грачева не выполнила ни одного эйса, допустила 7 двойных ошибок и не реализовала 1 брейк-пойнт. На счету Баптист 2 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Посеянная на турнире под 10-м номером Калинская уже один раз встречалась с 22-летней Баптист. В ноябре 2023 года она в трех сетах обыграла соперницу в четвертьфинале турнира в США.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хэйли Баптист (США, Q) — Варвара Грачева (Франция) — 6:0, 6:3

Следующий соперник
Анна Калинская (Россия, 10)

Анна Калинская
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