Стала известна соперница Шнайдер в четвертьфинале турнира в Будапеште

Немка Элла Зайдель победила венгерку Анну Бондарь во втором круге турнира в Будапеште — 7:5, 7:5.

Матч длился 2 часа. Зайдель за игру сделала 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У Бондарь — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Зайдель вышла в 1/4 финала и сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элла Зайдель (Германия, LL) — Анна Бондар (Венгрия) — 7:5, 7:5