Стала известна сетка «тысячника» в Дубае, Самсонова сыграет с Павлюченковой
Стала известна сетка турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Всего в основную сетку соревнования попали девять российских теннисисток.
WTA-1000. Дубай.
Матчи 1-го круга с участием россиянок:
Екатерина Александрова — победитель квалификации (Q);
Анна Калинская — Элина Свитолина (Украина);
Диана Шнайдер — Магдалена Френх (Польша);
Людмила Самсонова — Анастасия Павлюченкова;
Дарья Касаткина — Сорана Кырстя (Румыния);
Мирра Андреева — Элина Аванесян (Армения);
Анастасия Потапова — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку через квалификацию и узнает свою соперницу в первом круге позднее. Турнир в Дубае пройдет с 16 по 22 февраля. Призовой фонд турнира составляет призовым фондом 3 664 963 долларов.
Его действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая в прошлогоднем финале одержала победу над россиянкой Анной Калинской.