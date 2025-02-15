Стала известна сетка «тысячника» в Дубае, Самсонова сыграет с Павлюченковой

Стала известна сетка турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Всего в основную сетку соревнования попали девять российских теннисисток.

WTA-1000. Дубай.

Матчи 1-го круга с участием россиянок:

Екатерина Александрова — победитель квалификации (Q);

Анна Калинская — Элина Свитолина (Украина);

Диана Шнайдер — Магдалена Френх (Польша);

Людмила Самсонова — Анастасия Павлюченкова;

Дарья Касаткина — Сорана Кырстя (Румыния);

Мирра Андреева — Элина Аванесян (Армения);

Анастасия Потапова — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку через квалификацию и узнает свою соперницу в первом круге позднее. Турнир в Дубае пройдет с 16 по 22 февраля. Призовой фонд турнира составляет призовым фондом 3 664 963 долларов.

Его действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая в прошлогоднем финале одержала победу над россиянкой Анной Калинской.