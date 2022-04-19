Стал известен соперник Кудерметовой по второму кругу турнира в Стамбуле

Вероника Кудерметова сыграет с Аной Богдан во втором круге турнира в Стамбуле

Румынская теннисистка Ана Богдан вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле (Турция).

В первом круге Богдан победила Ану Конюх из Хорватии в двух сетах — 6:4, 6:3.

Во втором круге румынка сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ана Богдан (Румыния, Q) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:4, 6:3