Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:58

Стал известен соперник Кудерметовой по второму кругу турнира в Стамбуле

Вероника Кудерметова сыграет с Аной Богдан во втором круге турнира в Стамбуле
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Румынская теннисистка Ана Богдан вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле (Турция).

В первом круге Богдан победила Ану Конюх из Хорватии в двух сетах — 6:4, 6:3.

Во втором круге румынка сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ана Богдан (Румыния, Q) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:4, 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова
0
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Подробности трагедии Роналду. Криштиану сам выбирал дату рождения близнецов, два дня назад у него была семейная вечеринка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова победила Мельникову и вышла во второй круг турнира в Стамбуле
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости