Сравнения с Шараповой довели испанскую теннисистку до депрессии

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, как на нее повлияли завышенные ожидания болельщиков.

— Все думали, что я буду в первой десятке в 18 лет, — цитирует Tennisworld USA Бадосу. — Но я не была готова к этому. Были завышенные ожидания, а затем я стала проигрывать. Я была на нервах и в депрессии. Тогда я встретила Хави Будо, который изменил мою жизнь.

Тренер спортсменки Хави Будо добавил:

— Ей говорили, что она новая Шарапова, и в таком возрасте это на нее влияло, — начал специалист. — В течение нескольких лет у нее была нереальная жизнь. Когда она пришла ко мне в сентябре 2018 года, она сказала, что потеряла радость.

Она не видела себя теннисисткой. Она говорила, что плачет три часа в день, что у нее в жизни нет будущего.