Соснович вышла во второй круг турнира в Наньчане и сыграет против Савиных
Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла представительницу Словакии Викторию Грунчакову в первом круге турнира в Наньчане. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.
Во втором круге турнира в Наньчане Соснович сыграет против россиянки Валерии Савиных, которая ранее одержала победу над Магдой Линетт из Польши (7:5, 3:6, 7:6 (7:3)).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Виктория Грунчакова (Словакия) — 6:1, 6:3
Новости