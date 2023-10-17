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Сегодня, 13:14

Соснович вышла во второй круг турнира в Наньчане и сыграет против Савиных

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла представительницу Словакии Викторию Грунчакову в первом круге турнира в Наньчане. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Во втором круге турнира в Наньчане Соснович сыграет против россиянки Валерии Савиных, которая ранее одержала победу над Магдой Линетт из Польши (7:5, 3:6, 7:6 (7:3)).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Виктория Грунчакова (Словакия) — 6:1, 6:3

Теннис
Валерия Савиных
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