Соснович выиграла у бельгийки Миннен и прошла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).
Во втором круге спортсменка выиграла у бельгийки Грит Миннен — 6:2, 4:6, 6:3.
Соперницей Соснович в четвертьфинале станет победитель матча между россиянками Полиной Кудерметовой и Людмилой Самсоновой.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Александра Соснович (Белоруссия, 7) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:2, 4:6, 6:3
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