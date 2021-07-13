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Соснович одержала победу в первом круге турнира в Будапеште

21:22

Теннисистка из Белоруссии Александра Соснович одержала победу в первом круге турнира в Будапеште. Она переиграла Тимеа Бабош из Венгрии, которая из-за травмы отказалась от продолжения борьбы во втором сете.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия, 6) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:0, 2:0 отказ Бабош

Ангелина Калинина (Украина) — Анна Калинская (Россия) — 6:4, 7:6 (7:5)

Дэниэлл Коллинз (США, 2) — Мартина Ди Джузеппе (Италия, LL) — 6:2, 6:1

Ивана Йорович (Сербия) — Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — 5:7, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)

Ана Богдан (Румыния, 5) — Варвара Лепченко (США) — 6:4, 7:5

Река-Луца Яни (Венгрия, WC) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 7:5

Панна Удварди (Венгрия, WC) — Майар Шериф (Египет) — 6:3, 6:1

Бернарда Пера (США, 3) — Юлия Грабер (Австрия, Q) — 5:7, 6:1, 6:2

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