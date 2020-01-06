Соснович, Мугуруса и Рыбакина пробились во второй круг на турнире в Шэньчжэне
Белорусская теннисистка Александра Соснович в матче первого круга на турнире в Шэньчжэне обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 6:2, 6:3. В другом матча испанка Гарбинье Мугуруса была сильнее китаянки Ван Синьюй — 3:6, 6:3, 6:0.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 6:2, 6:3
Ван Цян (Китай, 4) — Онс Жабер (Тунис) — 6:0, 6:3
Пэн Шуай (Китай) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 3:6, 6:3
Кристина Плишкова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, Q) — 6:3, 6:3
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Ван Синьюй (Китай, WC) — 3:6, 6:3, 6:0
Шелби Роджерс (США) — Николь Гиббс (США, Q) — 6:3, 5:7, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 1:6, 6:2