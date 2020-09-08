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Соснович, Херцог и Паолини вышли во второй раунд турнира в Стамбуле

8 сентября 2020, 23:57
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На турнире WTA в Стамбуле (Турция) состоялись матчи первого круга. Во второй раунд пробились белоруска Александра Соснович, словенка Полона Херцог и итальянка Ясмин Паолини.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Зарина Дияс (Казахстан, 7) — 3:6, 7:5, 6:1

Полона Херцог (Словения, 3) — Берфу Дженгиз (Турция, WC) — 6:2, 6:3

Ясмин Паолини (Италия) — Штефани Фегеле (Швейцария) — 6:1, 4:6, 6:3

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