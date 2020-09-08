Соснович, Херцог и Паолини вышли во второй раунд турнира в Стамбуле
8 сентября 2020, 23:57
На турнире WTA в Стамбуле (Турция) состоялись матчи первого круга. Во второй раунд пробились белоруска Александра Соснович, словенка Полона Херцог и итальянка Ясмин Паолини.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Зарина Дияс (Казахстан, 7) — 3:6, 7:5, 6:1
Полона Херцог (Словения, 3) — Берфу Дженгиз (Турция, WC) — 6:2, 6:3
Ясмин Паолини (Италия) — Штефани Фегеле (Швейцария) — 6:1, 4:6, 6:3