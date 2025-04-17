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Сегодня, 12:44

Соррибес-Тормо объявила о паузе в карьере из-за потери мотивации

Камила Абдурахманова
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Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо сообщила о решении временно прекратить выступления, признавшись в эмоциональном выгорании и утрате радости от игры.

«Я хочу сообщить вам, что решила взять перерыв, чтобы уделить время себе — своему разуму и телу. Уже много месяцев я страдаю на корте.

Тот веселый и счастливый образ Сары, который вы видите за пределами тенниса, не отражает того, что происходит внутри. Я потеряла удовольствие от тренировок, стремление прогрессировать и даже желание участвовать в турнирах. Сейчас я испытываю больше боли, чем покоя. И это говорит человек, который всегда обожал работать, развиваться и бороться.

Поэтому помимо профессиональной помощи я чувствую: мне нужно остановиться. Не знаю, будет ли это временной паузой или окончательным решением. Но я хочу поступить честно, прежде всего перед собой», — написала 85-я ракетка мира в социальных сетях.

За свою карьеру 28-летняя теннисистка завоевала два титула WTA-250 в одиночном разряде и шесть — в парном, включая два турнира серии «тысячников». Вместе с Кристиной Букшей она получила бронзовую медаль на Олимпиаде 2024 года.

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