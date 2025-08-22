Самсонова проиграла Кирстя в четвертьфинале турнира в Кливленде

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла румынке Соране Кирстя в 1/4 финала турнира в Кливленде — 6:4, 6:1.

Матч длился 1 час 23 минуты. 26-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта (из 1). На счету ее соперницы — 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующей соперницей Кирстя будет россиянка Анастасия Захарова.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сорана Кирстя (Румыния, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 1) — 6:4, 6:1

Энн Ли (США) — Эльза Жакемо (Франция, Q) — 6:1, 5:7, 6:1