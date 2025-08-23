Кирстя обыграла Ли и стала победительницей турнира в Кливленде

Румынская теннисистка Сорана Кирстя победила американку Энн Ли в финале турнира в Кливленде — 6:2, 6:4.

Матч продлился 1 час 26 минут.

Кирстя 1 раз подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Ли 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Для 35-летней румынки данный трофей стал третьим на уровне WTA в одиночном разряде.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Сорана Кирстя (Румыния, Q) — Энн Ли (США) — 6:2, 6:4