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Шнайдер проиграла Кирстя на турнире в Остине

Евгений Козинов
Корреспондент
Теннисистка Диана Шнайдер.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла румынке Соране Кирстя во втором круге турнира в Остине — 3:6, 6:2, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. 20-летняя россиянка один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующий соперник Кирстя будет определен в матче Маккартни Кесслер (США) — Кристина Букша (Испания).

Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Диана Шнайдер (Россия, 2, WC) — 6:3, 2:6, 6:4

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Теннис
Диана Шнайдер
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