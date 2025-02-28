Шнайдер проиграла Кирстя на турнире в Остине
Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла румынке Соране Кирстя во втором круге турнира в Остине — 3:6, 6:2, 4:6.
Матч продолжался 2 часа 5 минут. 20-летняя россиянка один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).
Следующий соперник Кирстя будет определен в матче Маккартни Кесслер (США) — Кристина Букша (Испания).
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Диана Шнайдер (Россия, 2, WC) — 6:3, 2:6, 6:4
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