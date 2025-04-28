Кирстя и Калинская вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде
Теннисистки Анна Калинская (Россия) и Сорана Кирстя (Румыния) обыграли дуэт норвежки Ульирикке Эйкери и японки Эри Ходзуми во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде — 7:5, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 35 минут.
На счету Калинской и Кирсти 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Их соперницы ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале теннисистки встретятся с Линдой Носковой из Чехии и Кларой Таусон из Дании.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Ульрикке Эйкери/Эри Ходзуми (Норвегия/Япония) — 7:5, 7:5
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