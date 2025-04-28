Кирстя и Калинская вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде

Теннисистки Анна Калинская (Россия) и Сорана Кирстя (Румыния) обыграли дуэт норвежки Ульирикке Эйкери и японки Эри Ходзуми во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде — 7:5, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 35 минут.

На счету Калинской и Кирсти 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Их соперницы ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале теннисистки встретятся с Линдой Носковой из Чехии и Кларой Таусон из Дании.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Ульрикке Эйкери/Эри Ходзуми (Норвегия/Япония) — 7:5, 7:5