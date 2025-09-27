Калинская и Кирстя проиграли на старте парного турнира в Пекине
Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Румынии Сорана Кирстя выбыли на старте парного турнира в Пекине.
В матче первого круга спортсменки проиграли дуэту Тимея Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия) — 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 20 минут.
Следующими соперницами Бабош и Стефани победительницы матча Сюй Ифань/Чжаосюпнь Ян (Китай) — Эшлин Крюгер/Джессика Пегула (США).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7) — Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — 6:3, 6:4
Новости