Захарова проиграла Кирсте в полуфинале турнира в Кливленде
Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла румынке Соране Кирсте в полуфинале турнира в Кливленде — 1:6, 5:7.
Матч длился 1 час 19 минут. 23-летняя россиянка допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 7).
Вторая финалистка определится в матче Энн Ли (США) — Ван Синьюй (Китай).
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Сорана Кирстя (Румыния, Q) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:1, 7:5
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