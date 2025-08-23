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23 августа 2025, 01:58

Захарова проиграла Кирсте в полуфинале турнира в Кливленде

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла румынке Соране Кирсте в полуфинале турнира в Кливленде — 1:6, 5:7.

Матч длился 1 час 19 минут. 23-летняя россиянка допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 7).

Вторая финалистка определится в матче Энн Ли (США) — Ван Синьюй (Китай).

Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал

Сорана Кирстя (Румыния, Q) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:1, 7:5

Источник: Сетка турнира в Кливленде
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Теннис
Анастасия Захарова (теннис)
Сорана Кирстя
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