Захарова проиграла Кирсте в полуфинале турнира в Кливленде

Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла румынке Соране Кирсте в полуфинале турнира в Кливленде — 1:6, 5:7.

Матч длился 1 час 19 минут. 23-летняя россиянка допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 7).

Вторая финалистка определится в матче Энн Ли (США) — Ван Синьюй (Китай).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Сорана Кирстя (Румыния, Q) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:1, 7:5