Захарова проиграла в первом круге турнира в Сеуле

Румынка Сорана Кирстя обыграла россиянку Анастасию Захарову в первом круге турнира в Сеуле — 6:3, 6:1.

Захарова 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. Кирстя сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге 35-летняя Кирстя встретится со второй ракеткой мира Игой Свентек.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Захарова (Россия, LL) — 6:3, 6:1