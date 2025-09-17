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17 сентября 2025, 12:45

Захарова проиграла в первом круге турнира в Сеуле

Сергей Ярошенко

Румынка Сорана Кирстя обыграла россиянку Анастасию Захарову в первом круге турнира в Сеуле — 6:3, 6:1.

Захарова 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. Кирстя сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге 35-летняя Кирстя встретится со второй ракеткой мира Игой Свентек.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Захарова (Россия, LL) — 6:3, 6:1

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Теннис
Анастасия Захарова (теннис)
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