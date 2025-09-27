Касаткина с «баранкой» проиграла во втором круге турнира в Пекине
Британская теннисистка Сонай Картал обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину во втором круге турнира в Пекине — 6:3, 6:0.
Матч продлился 1 час 5 минут.
На счету Картал 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Касаткина не сделала ни одного эйса, допустила 2 «двойных» и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.
В следующем круге 23-летняя Картал сыграет с австралийкой Майей Джойнт.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сонай Картал (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия, 14) — 6:3, 6:0
