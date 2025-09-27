Касаткина с «баранкой» проиграла во втором круге турнира в Пекине

Британская теннисистка Сонай Картал обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину во втором круге турнира в Пекине — 6:3, 6:0.

Матч продлился 1 час 5 минут.

На счету Картал 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Касаткина не сделала ни одного эйса, допустила 2 «двойных» и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.

В следующем круге 23-летняя Картал сыграет с австралийкой Майей Джойнт.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сонай Картал (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия, 14) — 6:3, 6:0