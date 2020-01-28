София Кенин: «Я родилась в России. Мои родители переехали, чтобы у меня была американская мечта»

Американская теннисистка София Кенин рассказала о русских корнях.

— Я родилась в России, — приводит слова Кенин официальный сайт AO. — Мои родители переехали в Америку, чтобы у меня была американская мечта. Они мне ее подарили. Я горжусь этим и очень им благодарна.

Я подписана на Динару Сафину в инстаграме, она подписана на меня. Мы переписываемся. И я спросила, не хочет ли она прийти. Она сказала, что с радостью.

Конечно, очень здорово, что она была в моей ложе. Я в курсе ее достижений.