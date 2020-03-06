София Кенин вслед за Касаткиной вышла в полуфинал турнира в Лионе
22:05
Американка София Кенин вышла в полуфинал турнира в Лионе. Уроженка России, «посеянная» под номером 1, обыграла Осеан Доден из Франции.
Соперница Кенин определится в матче француженки Каролин Гарсии и бельгийки Элисон ван Уйтванк.
В другом полуфинале россиянка Дарья Касаткина сыграет с немкой Анной-Леной Фридзам.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
София Кенин (США, 1) — Осеан Доден (Франция) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2
Анна-Лена Фридзам (Германия) — Виктория Кузьмова (Словакия, 8) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:2
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