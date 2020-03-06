София Кенин вслед за Касаткиной вышла в полуфинал турнира в Лионе

Американка София Кенин вышла в полуфинал турнира в Лионе. Уроженка России, «посеянная» под номером 1, обыграла Осеан Доден из Франции.

Соперница Кенин определится в матче француженки Каролин Гарсии и бельгийки Элисон ван Уйтванк.

В другом полуфинале россиянка Дарья Касаткина сыграет с немкой Анной-Леной Фридзам.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США, 1) — Осеан Доден (Франция) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2

Анна-Лена Фридзам (Германия) — Виктория Кузьмова (Словакия, 8) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:2