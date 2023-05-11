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11 мая, 23:45

Кенин — о победе над Соболенко: «Конечно, я чувствовала себя аутсайдером»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американка София Кенин прокомментировала победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

«Очевидно, я очень счастлива, я играла очень хорошо. Конечно, у Арины были отличные результаты, отличный год, поэтому перед матчем на меня не оказывалось большого давления. Конечно, я чувствовала себя аутсайдером. Я пыталась справиться с ней, сделать все, что в моих силах. Я должна была выложиться на все сто, чтобы победить.

Эта победа придала мне больше уверенности, и я надеюсь, что смогу использовать ее в своих интересах в следующем раунде», — приводит слова Кенин сайт WTA.

Это первая победа Кенин над игроком топ-10 за три года.

В третьем круге турнира в Риме 24-летняя американка сыграет с Ангелиной Калининой (Украина).

Теннис
Арина Соболенко
София Кенин
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