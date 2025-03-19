Кенин переиграла Квитову и вышла во второй круг турнира в Майами
Американская теннисистка София Кенин переиграла чешку Петру Квитову в первом круге турнира Майами — 6:4, 7:5. Следующей соперницей американки будет соотечественница Коко Гауфф.
В другом матче чешка Линда Фрухвиртова переиграла американку Клер Лю — 7:5, 4:6, 6:3.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
София Кенин (США) — Петра Квитова (Чехия, WC) — 6:4, 7:5
Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Клер Лю (США, Q) — 7:5, 4:6, 6:3
