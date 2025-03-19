Теннис
19 марта, 01:18

Кенин переиграла Квитову и вышла во второй круг турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Американская теннисистка София Кенин переиграла чешку Петру Квитову в первом круге турнира Майами — 6:4, 7:5. Следующей соперницей американки будет соотечественница Коко Гауфф.

В другом матче чешка Линда Фрухвиртова переиграла американку Клер Лю — 7:5, 4:6, 6:3.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

София Кенин (США) — Петра Квитова (Чехия, WC) — 6:4, 7:5

Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Клер Лю (США, Q) — 7:5, 4:6, 6:3

Теннис
Петра Квитова
София Кенин
